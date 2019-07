Un jeune DJ namurois de 19 ans va mixer à Tomorrowland: "Un rêve depuis toujours"

Jordan est l'un des lauréats du concours "The Sound of Tomorrow". Entre le 19 et le 20 juillet, il aura la chance de se produire à l'un des festivals electro les plus connus au monde.

"C’est un rêve depuis toujours. J’ai du mal à m’en rendre compte." Plus que quelques fois dormir et Jordan Florins, alias Zolaxx, montera sur scène devant les milliers de festivaliers de Tomorrowland à Boom près d'Anvers entre les 19 et 20 juillet prochains. "Je regarde depuis tout petit les vidéos du festival sur Youtube", confie le jeune homme pour qui tout s'est précipité ces derniers mois.



Tomorrowland et Pepsi MAX organise un concours, "The Sound of Tomorrow". Ils sont plus de 2000 et le Namurois figure parmi les 10 finalistes. Direction Ibiza où, des étoiles plein les yeux, il va mixer pendant trois jours avec des stars du mix. "C’était incroyable. Plein de surprises nous attendaient. On a pu dormir dans un hôtel 5 étoiles et mixer sur un catamaran", se remémore-t-il. S'ensuit une seconde étape du concours: il en ressort 4ème, ce qui lui donne la chance de pouvoir se produire à Tomorrowland. Les portes du célèbre événement electro s'ouvrent à Zolaxx.

Depuis l’enfance Jordan est animé par le désir de devenir DJ. "J’étais en vacances et j’ai entendu une musique. Je n’ai pas cessé de l’écouter de la répéter en boucle dans ma tête. C’est à partir de ce moment-là que j’ai su que je voulais percer dans ce domaine", raconte-t-il. A 13 ans, il commence à mixer sur une petite platine. "Il animait des petites soirées et a participé à différents événements comme le Festival de Jauche", se souvient son père. Jordan se met à créer sa propre musique et en 2017, un de ses morceaux est repéré par un producteur australien et aboutit rapidement sur la plateforme musicale Spotify.



En parallèle à cette vie artistique naissante, Jordan poursuit ses études. Cette année, il était étudiant en première année de droit. Mais les articles de loi ne lui procurent pas les mêmes sensations. "Quand je mixe, c’est comme si tous mes problèmes s’en allaient. Je ne pense plus qu’à la musique", décrit-il. Son style : la house progressive, un sous-genre musical de la house qu'il compte travailler toujours plus. Le garçon a postulé à une prestigieuse école à Londres et prévoit de nouvelles productions musicales dans les prochains jours. L’aventure est loin d’être finie pour ce jeune apprenti. Elle connaîtra un premier pic le vendredi 19 juillet ou 20 juillet sur la scène Pepsi Max Activation Stand de Tomorrowland.