Circulation des trains interrompue une heure entre Bruges et la Côte

(Belga) La circulation des trains entre Bruges et quelques destinations du littoral a été interrompue une heure samedi en fin de matinée en raison d'un accident de personne survenu vers 11h15 en gare de Bruges-Saint-Pierre. Les trains étaient à l'arrêt entre Bruges et Blankenberge, Bruges et Knokke, et Bruges et Zeebrugge, a indiqué un porte-parole d'Infrabel. La circulation a pu reprendre sur une voie peu après 12h00. La seconde voie devait être opérationnelle en début d'après-midi.

L'incident a entraîné la suppression de cinq trains. (Belga)