Les USA demandent à l'Allemagne d'envoyer des troupes en Syrie pour lutter contre l'EI

(Belga) Les USA ont demandé à l'Allemagne de soutenir la lutte contre ce qu'il reste de l'Etat islamique (EI) en envoyant des troupes sur le terrain, auprès des combattants kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) dans le nord-est de la Syrie.

James Jeffrey, envoyé spécial américain pour la Syrie et la coalition anti-EI souhaite que l'Allemagne envoie des forces d'entrainement, des experts logistiques et des ouvriers techniques. "Nous souhaitons des troupes de terrain allemandes pour remplacer partiellement nos soldats", a affirmé M. Jeffrey à l'agence dpa et à l'hebdomadaire Welt am Sonntag. Il a indiqué attendre une réponse de Berlin endéans un mois. Les forces américaines ont soutenus l'alliance des forces démocratiques syriennes, qui comprend des milices kurdes et d'autres groupes rebelles. En mars, ces forces ont saisi le dernier bastion de l'EI en Syrie, bien que les des islamistes radicaux restent actifs. (Belga)