Prévisions météo: chute des températures dès ce dimanche

Dimanche matin, le temps sera nuageux avec encore quelques faibles pluies dans la moitié sud du pays. L'après-midi, il fera généralement sec et assez ensoleillé surtout dans le nord et le centre, indique l'IRM qui évoque des maxima de 17 à 22 degrés.

La journée débutera sous un ciel généralement nuageux à très nuageux et quelques faibles pluies pourront par moments encore toucher la moitié sud du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec.

Dans le courant de l'après-midi, de larges éclaircies se développeront progressivement au fil des heures et le temps deviendra finalement ensoleillé dans le nord et le centre. Dans le sud du pays, les champs nuageux resteront toutefois nombreux et des averses pourraient même se développer le long de la frontière française. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés, sous un vent d'abord faible puis modéré de nord.

Lundi, des courants maritimes d'origine polaire légèrement instables détermineront notre temps. Le temps sera assez frais avec une nébulosité variable à parfois assez abondante. Quelques averses pourront également se produire par endroits, surtout sur le nord et l'est du pays. Maxima de 15 à 20 degrés avec un vent généralement modéré de nord à nord-ouest.

Mardi, l'air frais sera favorablement influencé par une petite cellule anticyclonique sur nos régions. Après une nuit fraîche, le temps sera calme avec du soleil et quelques passages nuageux. Les températures remonteront entre 18 et 22 degrés. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est.

Mercredi, les hautes pressions s'éloignent vers l'est progressivement. Le temps restera encore sec et ensoleillé dans la plupart des régions. Mais dans l'ouest, la nébulosité augmentera à nouveau. Maxima de 19 à 23 degrés.

Jeudi et vendredi, le temps sera nuageux avec un risque de quelques pluies ou une averse. Maxima de 18 à 23 degrés.