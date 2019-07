Liège: il tabasse sa sœur car il estime "devoir endosser le rôle paternel"

Les forces de l'ordre ont été appelées samedi vers 23h15 pour intervenir dans le cadre de violences intra-familiales rue Charles Gothier à Liège, a indiqué le parquet de Liège. Un homme de 31 ans a porté plusieurs coups violents dans le dos et sur la tempe de sa sœur âgée de 24 ans.



La victime lui aurait fait une remarque parce qu'il aurait bu dans sa bouteille d'eau. Raison pour laquelle il s'est empressé de la "corriger". Le jeune homme a expliqué qu'en vertu de la tradition djiboutienne, et comme le père de famille était resté en Afrique, il devait endosser le rôle paternel; un rôle qui octroie tous les droits sur les femmes. La victime s'en sort avec plusieurs hématomes et 13 jours d'incapacité de travail. Le trentenaire aurait, de son côté, des antécédents et des problèmes psychologiques. Ce dossier fera l'objet d'une procédure accélérée.