Un enfant foudroyé sur une plage de France: il est entre la vie et la mort

Un seul impact de foudre a suffit. Dimanche matin, un enfant de 10 ans se baignait avec son père dans une station balnéaire de la Côte d'Azur. En quelques secondes, il es foudroyé.

Johan, un plagiste, a tenté de réanimer l'enfant. "On faisait toute la mise en place. On a entendu l'éclair qui a vraiment bien résonné. On a tous eu peur. On a entendu les cris des parents du petit. Je me suis précipité, j'ai vu le petit allongé par terre, en train de cracher de la salive. J'ai commencé les premiers secours", témoigne le responsable de la plage du Vieux-Rocher. L'enfant est entre la vie et la mort.