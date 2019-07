La doyenne de Bolivie se voit offrir sa première maison pour ses 118 ans

(Belga) La doyenne de Bolivie, Julia Flores Colque, une représentante du peuple quechua, a reçu dimanche pour ses 118 ans sa première maison personnelle grâce à un don de l'Etat bolivien, a-t-on annoncé de source officielle.

Ayant toute sa raison, en bonne santé, "mama Julia", comme on l'appelle à Sacaba, un village des vallées de Cochabamba, dans le centre du pays, où elle réside, a pris possession de sa demeure de 51 mètres carrés, construite pour un coût de 15.500 dollars dans le cadre d'un programme public d'aide au logement destiné aux faibles revenus. Goûtant la musique, même si elle ne peut plus en jouer, la vieille dame a reçu en outre en cadeau un "charango", un instrument à cordes andin, de la part du président bolivien Evo Morales, qui a diffusé sur son compte Twitter des images de la cérémonie. S'exprimant devant les proches de la vieille dame, le chef de l'Etat a salué en Julia "un symbole de la famille bolivienne". Julia, qui parle quechua, habitait auparavant chez des proches dans une maison en pisé, dotée d'un petit jardin où déambulent chiens, chats et poules. Les autorités municipales de Sacaba veillent à la santé de Julia, qui se déplace dans un fauteuil roulant. (Belga)