Collision manquée d'un bateau de croisière à Venise

(Belga) Un bateau de croisière a manqué de percuter un quai bordant la ville de Venise dimanche, un évènement à même d'alimenter la polémique sur la venue de paquebots dans la ville italienne mythique.

Le bateau Costa Deliziosa, opéré par la société Costa Crociere, a frôlé des ferrys et yachts en passant dangereusement près d'une jetée.` L'incident a eu lieu durant un orage en cours d'après-midi. Comme à l'accoutumée dans la lagune de Venise, le bateau était tiré par des remorqueurs qui ont été mis en difficulté par ces sévères intempéries. Tous les sites d'informations italiens ont mis en ligne des vidéos impressionnantes du trajet du paquebot. Les bateaux de croisière sont au coeur d'une controverse sur les risques et dommages, notamment écologiques, infligés à la ville de Venise -- la Cité des Doges et sa lagune sont inscrites au patrimoine de l'Unesco -- et à son fragile écosystème par les énormes navires de croisière qui naviguent près du rivage. Les paquebots sont aussi accusés par les défenseurs de l'environnement de contribuer à l'érosion des fondations dans cette ville régulièrement inondée. (Belga)