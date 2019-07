Paradise City affiche 21.500 spectateurs au compteur pour sa 5e édition

(Belga) Le compteur du festival de musique électronique Paradise City affichait 21.500 visiteurs dimanche après trois jours de festivités au Château de Ribeaucourt à Perk, dans le Brabant flamand.

C'est dans ce cadre féérique que le festival, qui aspire à devenir une alternative éco-responsable à Tomorrowland, a célébré son 5e anniversaire. L'évènement organisé sur trois jours a compté vendredi 6.000 visiteurs, et affichait complet samedi avec 8.500 billets à la journée vendus. Dimanche, 7.000 festivaliers se sont joints à la fête. A titre de comparaison, la 3e édition en 2017 avait attiré 12.500 spectateurs et la 4e en 2018 18.000. Le festival est resté fidèle à son concept, avec un mix de musique électronique avec une empreinte écologique limitée, selon les organisateurs. 147.000 gobelets réutilisables étaient prévus et les podiums - dont un quatrième cette année - étaient en matériaux recyclés. (Belga)