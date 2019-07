Peu de travailleurs ont l'intention de changer d'emploi

(Belga) Plus d'un quart des travailleurs belges ne sont pas du tout intéressés par d'autres propositions d'emploi, révèle un sondage en ligne effectué par la société de ressources humaines Acerta et le site Monster.be. Ce taux progresse légèrement par rapport à l'an dernier (21%). Ils sont seulement 12% à rechercher activement un nouvel emploi contre 16% en 2018.

Toujours selon cette enquête Talent Pulse, une bonne moitié des sondés (52%) indique n'avoir jamais reçu un autre ensemble de tâches chez son employeur actuel. Si un travailleur s'est déjà vu confier un autre ensemble de tâches, il y a de fortes chances qu'il ait dû le demander lui-même (35%). Acerta perçoit un lien clair entre la motivation et le nombre d'années durant lesquelles une personne remplit le même rôle. "Notre enquête révèle que la courbe d'apprentissage dans un emploi connaît une croissance constante durant les deux premières années pour ensuite retomber. Après trois à quatre ans à occuper la même fonction, le travailleur arrive à un moment charnière: il se sent moins mis au défi et moins heureux au travail", commente Michaël Zahlen, consultant Acerta. (Belga)