Parlement européen: Marie Arena devrait présider la sous-commission des droits de l'homme

L'eurodéputée belge Marie Arena (PS) est pressentie pour présider la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen.

C'est en tout cas la demande qu'a formulée son groupe politique des socialistes et sociaux-démocrates (S&D), a confirmé lundi à Belga l'ancienne ministre fédérale et ex-ministre-présidente de la Communauté française. Mme Arena siège au Parlement européen depuis 2014. La sous-commission droits de l'homme revient à un membre des S&D, selon la répartition des présidences convenue entre groupes politiques. Elle est chargée d'assister la commission des Affaires étrangères pour les questions relatives aux droits de l'homme, à la protection des minorités, à la promotion des valeurs démocratiques dans les pays en Europe et hors Europe, ou encore pour l'attribution chaque année du Prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. Avec l'ancienne sénatrice Petra De Sutter (Groen, Verts/ALE) attendue à la présidence de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et l'ancien ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA, CRE) à celle de la commission des budgets, trois Belges sont donc en passe de présider une des 22 commissions et sous-commissions permanentes du Parlement. Il s'agit là d'une nette surreprésentation par rapport au contingent d'eurodéputés belges (21 sur 751) dans l'hémicycle. Le mandat couvre une demi-législature (deux ans et demi). Par ailleurs, aucun élu du groupe ID ne devrait accéder à une présidence de commission, ce qui confirmerait le cordon sanitaire excluant l'extrême droite des postes d'influence au Parlement européen.