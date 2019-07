(Belga) La mort de Vincent Lambert est "médicalement irréversible" ont affirmé dans un communiqué lundi les avocats des parents de cet homme tétraplégique en état végétatif depuis presque 11 ans.

"Nous n'avons plus aucun recours et c'est désormais trop tard. Vincent est en train de mourir. La situation dans laquelle l'a mis le docteur Sanchez est désormais médicalement irréversible", ont indiqué les avocats Me Jérôme Triomphe et Me Jean Paillot dans un communiqué transmis à l'AFP. "Toute la semaine passée, nous avons multiplié d'ultimes actions pour tenter de faire respecter le recours suspensif dont bénéficiait Vincent devant le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. En vain", ont-ils ajouté. Le médecin de Vincent Lambert, hospitalisé au CHU de Reims après un accident de voiture en 2008, a engagé mardi 2 juillet un nouvel arrêt des traitements, effectif depuis mercredi soir. Cette décision a été rendue possible le 28 juin par la Cour de cassation. Le protocole médical prévoit notamment l'arrêt de l'hydratation et de la nutrition par sonde du patient ainsi qu'une "sédation profonde et continue". Le collectif "Je soutiens Vincent" Lambert, opposé à l'arrêt des traitements, a annoncé à l'AFP l'annulation du rassemblement prévu lundi à 16H00 à Paris. Plus tôt dans la matinée, ses parents avaient reconnu dans une lettre ouverte que "la mort de Vincent" était "désormais inéluctable" et "nous ne pouvons que nous (y) résigner". (Belga)