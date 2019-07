Londres redit son "plein soutien" à son ambassadeur à Washington

(Belga) Le gouvernement britannique de Theresa May a redit lundi son "plein soutien" à son ambassadeur à Washington, après que le président américain Donald Trump eut déclaré qu'il n'aurait "plus de contacts avec lui".

"Sir Kim Darroch a toujours le plein soutien de la Première ministre", a déclaré un porte-parole officiel à Londres, après la publication dans la presse de câbles diplomatiques de l'ambassadeur britannique qualifiant le président Trump d'"inepte" et déclarant que son équipe à la Maison Blanche était "dysfonctionnelle". Dans une série de tweets, M. Trump a attaqué l'ambassadeur et également Mme May, qu'il a accusée d'avoir très mal géré la négociation du Brexit avec l'Union européenne et d'être responsable de la "pagaille" actuelle. En réaction, le porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: "Nous avons dit clairement aux Etats-Unis à quel point cette fuite est regrettable". "Les extraits sélectionnés qui ont été publiés ne reflètent pas la proximité de la relation (entre les deux pays, ndlr) et l'estime dans laquelle nous la tenons", a-t-il dit. "En même temps, nous avons aussi souligné l'importance que les ambassadeurs soient en mesure de fournir des évaluations honnêtes, sans fard, sur la vie politique dans les pays où ils sont en poste", a poursuivi le porte-parole. "Le Royaume-Uni a une relation spéciale et durable avec les Etats-Unis, fondée sur notre longue histoire et notre engagement sur des valeurs communes, et cela continuera à être le cas", a encore déclaré le porte-parole britannique. (Belga)