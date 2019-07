Le département d'Etat américain approuve une importante vente d'armes à Taïwan

(Belga) Le département d'Etat américain a approuvé une importante vente d'armements à Taïwan pour un montant total de 2,2 milliards de dollars, selon un communiqué du ministère américain de la Défense lundi.

La notification de cette vente, qui comprend notamment 108 chars de combat M1A2 Abrams et 250 lance-missiles sol-air à courte portée Stinger, a été faite au Congrès américain. Ce dernier a 30 jours pour y faire objection, une hypothèse qui semble peu probable. Cette annonce est de nature à provoquer la colère de la Chine, qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. Pékin et Washington se livrent une guerre commerciale depuis des mois. Taïwan avait confirmé début juin son intention de passer cette importante commande d'armes auprès de Washington. Pékin avait alors aussitôt exprimé ses "sérieuses préoccupations" à ce sujet. Cette vente d'armes servira à "moderniser" l'équipement taïwanais et "n'affectera pas l'équilibre de base des forces militaires dans la région", selon le communiqué de la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), qui fait partie du ministère américain de la Défense. La Chine considère Taïwan comme une partie de son territoire. L'île est dirigée par un régime rival qui s'y était réfugié après la prise du pouvoir des communistes sur le continent en 1949, à l'issue de la guerre civile chinoise. De son côté, Washington, qui a rompu en 1979 ses relations diplomatiques avec Taipei afin de reconnaître Pékin comme le seul représentant de la Chine, reste l'allié le plus puissant du territoire insulaire et son principal fournisseur d'armes. De fait, le président Donald Trump n'a pas fait mystère de ses intentions de renforcer les liens avec l'île, notamment en lui vendant des systèmes d'armement sophistiqués. (Belga)