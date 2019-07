Prévisions météo: dernier jour de soleil avant le retour de la pluie

La vague de chaleur a bel et bien quitté nos régions. On ne parlera pas de mauvais temps, mais l'instabilité arrive et le thermomètre dépassera timidement les 20 degrés dans les prochains jours.

Soleil et périodes plus nuageuses alterneront dans le ciel belge ce mardi, qui restera cependant sec avec des températures atteignant 22 degrés en Campine (17 degrés en Hautes Fagnes). En fin de journée, la nébulosité augmentera sur l'ouest du pays, selon les dernières prévisions de l'IRM, avec des champs nuageux s'accentuant également depuis l'ouest durant la nuit, quand les minima descendront jusqu'à 5 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne (15 degrés à la mer). Le vent, faible à modéré de secteur nord à nord-est durant la journée, virera au secteur est, sud-est durant la nuit, en restant de faible intensité. Mercredi, les maxima augmenteront encore, jusqu'à 23-24 degrés par endroits, mais de faibles pluies referont également leur apparition dans certaines régions.