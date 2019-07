Les États membres refusent de ne pas remplacer les commissaires devenus députés

(Belga) Les États membres de l'Union européenne ont rejeté lundi une proposition du président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker de laisser vacants jusqu'au 1er novembre prochain les postes des commissaires qui siégeront au Parlement européen, afin d'éviter un surcoût pour leur remplacement, rapporte mardi Politico.

Au soir du 26 mai dernier, cinq des 28 commissaires européens ont été élus eurodéputés: Frans Timmermans (Pays-Bas), Andrus Ansip (Estonie), Valdis Dombrovskis (Lettonie), Mariya Gabriel (Bulgarie) et Corina Cretu (Roumanie). Au final, seuls M. Ansip et Mme Cretu ont pris leur siège d'eurodéputé. Or, le mandat de la Commission Juncker court jusqu'au 1er novembre prochain et chacun des 28 États membres a le droit d'avoir un commissaire dans l'exécutif européen. Début juin, M. Juncker avait cependant proposé de ne pas procéder aux remplacements. Le travail des commissaires partants serait repris pendant quatre mois par les commissaires restants. Motif: cela coûterait au contribuable européen un million d'euros par commissaire en frais de déménagement et de personnel ainsi que pour la pension de retraite, selon le Luxembourgeois. "Aucun citoyen ne comprendrait que les chefs de gouvernement insistent malgré tout pour les remplacer", insistait-il. C'est pourtant la direction qu'ont prise les Vingt-huit ce lundi, selon Politico. Le point figurait à l'ordre du jour du Conseil Emploi et les ministres ont confirmé l'absence d'unanimité. L'Estonie et la Roumanie ont déjà annoncé les noms des remplaçants: l'ex-ministre Kadri Simson pour la première, l'ancien eurodéputé Ioan Mircea Pascu pour la seconde. (Belga)