France: une "fiche de signalement" contre le racisme et l'homophobie dans les stades

(Belga) La Ligue de football professionnel (LFP) et la Licra, une association de lutte contre le racisme, ont annoncé mardi la mise en place d'une "fiche de signalement contre toute forme de racisme et de discrimination dans les stades" en France.

Ce dispositif, accessible sur www.licra.org/lfp, doit "permettre à toute personne présente dans nos stades, témoin ou victime, de signaler un acte discriminant (raciste, antisémite, homophobe, sexiste, ou autre). Tout signalement déclenchera une procédure définie en étroite collaboration entre la LFP et la Licra", indique un communiqué diffusé par la Ligue. "Des procédures juridiques et disciplinaires seront suivies et documentées afin de combattre de manière ciblée les actes de discrimination dans les stades de football professionnel", ajoute la LFP. La Licra "assurera également la protection des données personnelles", précise encore la Ligue. Fin mars, la ministre des Sports Roxana Maracineanu avait jugé "inadmissibles" des chants homophobes entendus lors du dernier clasico "PSG-OM" au Parc des Princes, où des supporters parisiens avaient assimilé les Marseillais à "des rats", des "pédés" ou des "enculés". Mi-avril, le match du championnat de France entre Dijon et Amiens avait été interrompu quelques minutes après des cris racistes visant le capitaine amiénois Prince Gouano. Dans un entretien accordé à la radio France Info dimanche, le président Emmanuel Macron s'est dit favorable à l'interruption des rencontres en cas de cris racistes ou homophobes dans les stades. (Belga)