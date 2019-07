"Immense joie": c'est officiel, les boulangeries Thirion sont sauvées par l'ancien propriétaire familial

C’est fait ! Philippe Thirion a officiellement repris les commandes de l'entreprise qu'il avait vendue il y a quelques années. La reprise concerne cette fois l’atelier et 16 des 18 points de vente. La semaine passée, le tribunal du commerce de Charleroi avait approuvé la reprise de l'entreprise. Il a fallu attendre une semaine pour que le jugement concernant la reprise des ateliers de production ait lieu (il fallait valider certains transferts dont celui du bâtiment des ateliers à Ressaix, et il manquait l'aval de la banque).

Coté personnel il y a environ 13 personnes (sur environ 120 au total) que le nouveau patron ne sait pas reprendre tout de suite, mais il a l’ambition de les embaucher à nouveau dès que possible.

Thirion est une entreprise familiale qui fournit 18 boulangeries dans la région du Centre, du Brabant Wallon et à Mons. Depuis sa reprise en 2017 par deux investisseurs brabançons, Serge Van den Nieuwenhof et Guy-Joël De Lhoneux, la situation économique du groupe n'a cessé de se dégrader. La dette des sociétés s'élevait ainsi à environ 1,4 million d'euros. L'entreprise avait été déclarée en faillite le 17 juin dernier.

Un curateur avait été nommé par le tribunal pour trouver un éventuel repreneur. Philippe Thirion, entrepreneur binchois qui avait cédé l'entreprise en 2017 aux deux investisseurs brabançons, avait formulé une offre de reprise au curateur.

Sur la page officielle de la Maison Thirion, un message très positif confirme l'information:

"C’est avec une immense joie que nous vous annonçons que la famille Thirion reprend la boulangerie pâtisserie Thirion.

Nous voulons, avant tout, remercier et féliciter les membres du personnel de la boulangerie- pâtisserie Thirion. Il ne s’agit certainement pas de démagogie mais d’un respect profond que nous avons vis à vis de chaque ouvrier, chaque employé. Jamais nous n’aurions pensé vivre pareille situation mais grâce à la ténacité et au courage de chaque salarié, nous reprenons une société en état de fonctionnement.

Nous ne vous cachons pas que la tâche sera difficile et que l’entreprise a souffert mais notre motivation est immense.

Nous formons plus que jamais une famille unie au sein de la société. Et c’est cette unité qui nous donne la force de nous battre et de relever ce défi. Notre but premier sera de vous offrir, chers clients, des produits de qualité constante. C’est cette qualité qui a fait la renommée de la boulangerie Thirion et nous comptons mettre tout en œuvre pour y parvenir à nouveau.

Enfin, l’ensemble du personnel et la famille Thirion vous remercient, chers clients, pour votre confiance et votre soutien sans faille. Le client est toujours roi mais sachez que à partir de maintenant vous serez, à nos yeux, les maîtres du monde !"