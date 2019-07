Gare aux épillets: ces fleurs peuvent causer de graves lésions chez les animaux de compagnie

Attention aux épillets. Ces semences de graminées peuvent blesser les animaux de compagnies aux yeux comme les pattes. Le problème est récurrent durant la belle saison. Les épillets sont, pour l’instant, l'un des motifs les plus fréquents de consultation chez les vétérinaires, qui alertent les propriétaires.

En balade, l'épillet a peu de chance d’attirer l’attention des maîtres. Si petit, cet élément végétal peut pourtant causer de graves lésions. C'est le cas du chat que nous avons suivi. Un épillet s'est planté dans son œil. Il faut intervenir en urgence. Le morceau de graminée mesure 3 centimètres. Il est extrait à temps.

L’épillet peut migrer dans le corps. Il n’en ressort jamais seul. "Avec la forme qu’ils ont, ils ne savent avancer que dans un seul sens… Donc on peut parfois les retrouver assez profondément à l’intérieur du corps de l’animal", explique Abiré Marlier-Kambia, vétérinaire.

L’épillet s’accroche au poil, entre par le museau, sous les pattes, et même à travers la peau. "Souvent les gens viennent pour un animal qui boîte. Ils ne se rendent pas toujours compte qu’il y a un épillet. Donc parfois, on est obligés de partir en exploration chirurgicale pour retrouver l’épillet", indique le vétérinaire.





Se méfier des herbes hautes



L'épillet est à éliminer au plus vite. Pour éviter ces mésaventures, il est conseillé de se méfier des herbes hautes. "Si on a le moindre doute et qu’on a été faire une balade, que l’animal présente une boiterie ou un écoulement au niveau de l’œil ou une douleur à l’oreille, il faut l'emmener tout de suite chez son vétérinaire pour contrôler qu’il n’y ait pas un épillet quelque part", précise le professionnel.

Pour le chat que nous avons suivi, un traitement antibiotique s’impose. Il ne devrait garder aucune séquelle.