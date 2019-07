Le constructeur automobile PSA décline l'appel à l'aide lancé pour sauver le FC Sochaux

(Belga) Le constructeur automobile PSA a décliné l'appel à l'aide lancé pour sauver financièrement le FC Sochaux, club de football qu'il a créé en 1928, dans une lettre signée par son président, Carlos Tavares, publiée mardi par France Bleu Belfort-Montbéliard.

"Le groupe PSA a consacré tous ses efforts à son redressement économique et est aujourd'hui engagé dans une transformation sans équivalent dans sa longue histoire", est-il écrit dans un courrier du 1er juillet adressé au sénateur-maire de Montbéliard Louis Souvet et à l'ancien président du FC Sochaux- Montbéliard (FCSM), Jean-Claude Plessis. "Dans ces circonstances particulièrement exigeantes et dans un contexte concurrentiel exacerbé, le management du groupe doit consacrer l'intégralité de ses efforts et de son temps à l'entreprise", estime le président de PSA. Fin juin, M. Plessis et des élus locaux avaient demandé à M. Tavares "solennellement de nous aider à sauver le FCSM et son centre de formation en vous réengageant à leurs côtés". "Nous pensons que l'entreprise que vous avez l'honneur de diriger, qui a créé le club de football en 1928 et l'a fait vivre pendant près de 90 ans, a aujourd'hui le devoir moral de porter secours à notre région mise en difficulté par l'hypothèse de la liquidation de ce symbole qu'est le FCSM", avaient-ils écrit. Lundi, le FCSM, rétrogradé dans un premier temps en National 1, a été finalement maintenu en Ligue 2 en appel par le gendarme financier du football français (DNCG). "Une mesure d'encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations (transferts) budgétées au titre de la saison 2019-2020" lui a néanmoins été imposée, selon la Fédération française de football (FFF). Depuis plusieurs mois, le FC Sochaux -plus vieux club français en exercice- est en butte aux difficultés financières et connaît de graves problèmes de gouvernance. "Il n'existe pas au sein de l'équipe de direction du groupe de personnes ayant une expérience du monde du football, alors même que dans la situation que vous décrivez le FCSM a particulièrement besoin d'une équipe de dirigeants expérimentés et aguerris, issus du monde du football", argumente M. Tavares dans sa lettre aux élux locaux et à l'ex-président. "Pour ces raisons, vous comprendrez que nous ne pourrons donner suite à vos sollicitations", conclut M. Tavares. Interrogée par l'AFP, la direction de la communication de PSA n'a pas souhaité commenter ce courrier. (Belga)