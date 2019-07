Angela Merkel à nouveau prise de tremblements: "Je vais très bien", réagit la chancelière allemande (vidéo)

Angela Merkel a assuré mercredi qu'elle allait "très bien", peu après une nouvelle crise de tremblements lors d'une cérémonie officielle, la troisième de ce type en moins d'un mois.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a de nouveau été prise de tremblements mercredi lors d'une cérémonie, suscitant des interrogations sur son état de santé. Il s'agit du troisième incident de ce type en un mois. Ce nouvel épisode est intervenu en fin de matinée lors d'une cérémonie officielle à la chancellerie où elle accueillait le Premier ministre finlandais, Antti Rinne.



Un porte-parole du gouvernement s'est montré rassurant. "La chancelière va bien et les discussions avec le Premier ministre finlandais se poursuivent comme convenu", a-t-il indiqué à l'AFP. Angela Merkel a ensuite réagit: "Je vais très bien, il ne faut pas se faire de souci", a-t-elle assuré.





Tremblements durant les hymnes nationaux



Vêtue d'une veste bleue, Angela Merkel se tenait debout à côté de son homologue finlandais pour écouter les hymnes nationaux des deux pays lorsqu'elle a commencé à trembler très distinctement.



Ses bras et ses jambes notamment étaient pris de petites secousses jusqu'à ce qu'elle se remette en marche avec son homologue finlandais à la fin des hymnes.





D'autres scènes en juin



Ses tremblements ont été toutefois moins intenses que la première fois, le 18 juin lors d'un premier incident en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle les avait alors attribués à une déshydratation liée à la forte chaleur qui régnait sur Berlin.



La dirigeante conservatrice, qui aura 65 ans dans quelques jours, avait également été prise de tremblements le 27 juin lors de la cérémonie officielle de prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice à Berlin, mais a jusqu'ici assuré être en bonne santé.



Angela Merkel, au pouvoir depuis près de 14 ans, était partie comme prévu pour le sommet du G20 à Osaka, au Japon.



Mercredi les températures à Berlin, fraîches pour la saison, excluaient un incident lié à la chaleur.



A la tête d'une fragile coalition, Mme Merkel, au pouvoir depuis 2005, se retirera de la politique à la fin de son mandat, au plus tard en 2021.