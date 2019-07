Les frais de roaming sont supprimés dans les pays membres de l'Union européenne, mais pas ailleurs! Voici nos conseils (vidéo)

Alors que de nombreux Belges prennent la route des vacances, il est bon de rappeler quelques règles élémentaires par rapport à l'utilisation de votre smartphone à l'étranger.

Depuis quelques années, tous les pays de l'Union européenne, et quelques exceptions qui ont un accord avec celle-ci (Islande, Norvège et Liechtenstein), ne peuvent plus appliquer la moindre surcharge lorsque vous téléphonez, surfez ou envoyez un SMS à l'intérieur de leurs frontières. Pour être précis, ce sont plutôt les opérateurs, entre eux, qui ne peuvent plus appliquer de suppléments. C'est ce qu'on appelle 'la suppression des frais de roaming', une des belles victoires des institutions européennes.

Méfiez-vous surtout de la Suisse

Cependant, attention au piège. Le plus classique, c'est la Suisse. On doit la traverser pour aller dans certaines zones d'Europe assez proches (Italie, Autriche, quelques régions de France). Nombreux sont les témoignages de gens qui se font piéger, car on a pris l'habitude d'autoriser ce qu'on appelle 'l'itinérance de données'. Mais votre téléphone ne sait pas si vous êtes dans un pays qui surfacture ou dans un pays de l'Union européenne qui va utiliser votre forfait comme si vous étiez en Belgique. A vous de faire attention, donc.

En dehors de la Suisse, il faudra couper votre 4G (ou vos "données mobiles", souvent en faisant apparaître le panneau de notifications) si vous êtes connecté aux opérateurs d'Andorre, Monaco, Saint-Marin, Chypre Nord, Vatican ou encore des îles de Man, de Jersey et Guernesey. Au risque de recevoir une très vilaine facture, jusqu'à 14€ par MB de données (et ça va très vite, la moyenne des forfaits est d'environ 2 GB, soit 2.000 MB par mois).

Si vous quittez l'Europe ou si vous partez en vacances dans une des régions évoquées dans le paragraphe précédent, nous vous conseillons d'acheter une carte SIM sur place. Vérifiez tout de même son coût, et ce qu'elle offre réellement au niveau des minutes d'appels, des SMS et de l'internet mobile car souvent, les touristes se font avoir…