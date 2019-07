Inconscient du danger, un entrepreneur déverse du sable sur un passage à niveau: "Il aurait pu faire dérailler des trains!" (photo)

Le gestionnaire de réseau, Infrabel, a porté plainte contre un entrepreneur ayant déversé du sable sur un passage à niveau. L'individu voulait faciliter les déplacements liés à son chantier, sans se soucier des conséquences dramatiques que cet acte aurait pu avoir, comme le déraillement d'un train par exemple.

Hier, Infrabel est alerté par un conducteur de train. L'employé SNCB a dû effectuer un freinage d’urgence en arrivant à hauteur d'un passage à niveau entièrement ensablé, évitant de peu un déraillement. "Nos équipes se sont immédiatement rendues sur place, accompagnées de la police fédérale du chemin de fer", décrit Arnaud Reymann, porte-parole d'Infrabel, le gestionnaire de réseau.





Des trains contenant des produits chimiques, dont certains toxiques, auraient pu dérailler

Sur la photo, transmise par Infrabel, on voit distinctement le passage à niveau recouvert de sable. "Nous ne sommes pas au Sahara, mais bien à Tertre, à côté de St Ghislain, ironise le porte-parole d'Infrabel. Il s'agit de la ligne 100, où passent de nombreux trains de marchandises qui desservent quatre entreprises raccordées au réseau".

Le site est "Seveso", c'est-à-dire que les trains qui y circulent transportent notamment des produits chimiques, dont certains toxiques.









D'où viennent ces kilos de sable? "Un entrepreneur voulait faciliter ses trajets"

Le sable a été posé par un entrepreneur privé qui effectue des travaux le long de la voie. "Il a décidé d’ensabler la passage à niveau afin de faciliter la traversée de ses engins de chantier oubliant à l’évidence que cela ferait dérailler les trains ou s’en moquant", révèle le porte-parole d'Infrabel.

Selon des témoignages recueillis depuis par le gestionnaire de réseau, cet entrepreneur aurait, plus tôt dans la journée, mis des plaques métalliques à la place du sable, mais le bruit dérangeait les riverains. "Inutile de préciser que l’accident se serait produit à l’identique avec les plaques métalliques. L’excellente collaboration entre Infrabel et la police a permis de rétablir au plus vite cette situation potentiellement catastrophique", conclut Infrabel, qui a porté plainte contre l’entreprise responsable.