La Nouvelle-Orléans, déjà inondée, menacée par une forte tempête tropicale

(Belga) La côte de la Louisiane, en particulier la ville de La Nouvelle-Orléans, et l'embouchure du fleuve Mississippi ont été placées mercredi en pré-alerte aux inondations avant l'arrivée d'une tempête tropicale gorgée de pluies qui pourrait se transformer en ouragan, selon les services météorologiques.

"Les conditions semblent favorables pour que ce système se renforce en ouragan à mesure qu'il s'approche des côtes (américaines) au centre du Golfe" du Mexique, selon le Centre national des ouragans (NHC). La célèbre ville de Louisiane, construite en partie en dessous du niveau de la mer, se trouvait déjà mercredi matin en état d'urgence face aux inondations soudaines et aux tornades en raison de gros orages. Dans certains quartiers de l'agglomération, comme celui de Jefferson, entre dix et quinze centimètres de pluie étaient déjà tombés et cinq à près de huit étaient encore attendus. Et la perspective d'un ouragan d'ici le week-end --qui serait le premier de la saison dans l'Atlantique et s'appellerait Barry-- a incité les services météorologiques à émettre plusieurs pré-alertes. Cela signifie que des conditions potentiellement mortelles pourraient survenir dans les 48 heures, liées en l'occurrence à la montée des eaux mais aussi aux submersions côtières. A 15H00 GMT, la tempête se trouvait à 270 kilomètres au sud-est de l'embouchure du Mississippi. Ses vents soufflaient à 45 km/h, soit encore bien en dessous du seuil pour devenir un ouragan (119 km/h). Elle devrait produire une accumulation de pluie de quinze à trente centimètres jusqu'au début de la semaine prochaine. Les autorités locales multipliaient les mises en garde d'autant que le fleuve majestueux flirtait déjà avec son niveau de crue (5,18 mètres): il s'écoulait à 4,9 mètres à La Nouvelle-Orléans. La digue protégeant la ville est prévue pour une crue de 6,10 mètres. Mais ce niveau devrait être atteint samedi matin, selon les météorologues. Le Corps du génie de l'armée de terre a indiqué "surveiller étroitement" la situation. La maire de La Nouvelle-Orléans LaToya Cantrell a fermé la mairie et demandé aux employés non essentiels de rester chez eux, et l'aéroport de la ville enregistrait de nombreux retards. (Belga)