Des milliers d'universités s'engagent contre le réchauffement climatique

(Belga) Plusieurs milliers d'établissements universitaires de divers continents se sont engagés mercredi dans la lutte contre le réchauffement climatique en adhérant à l'ONU à un plan d'action qui devrait aussi mobiliser leurs étudiants.

Sous le titre "Urgence climatique", ces institutions promettent dans une lettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030 ou au plus tard en 2050, à mobiliser davantage de ressources pour la recherche et la création de compétences, et à développer l'éducation à l'environnement dans les programmes d'enseignement et sur les campus. "Ce que nous enseignons façonne l'avenir", a souligné Inger Andersen, directrice du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), citée dans un communiqué, en se félicitant de cette initiative présentée lors d'une réunion ministérielle au siège de l'ONU à New York. "Les jeunes sont de plus en plus à l'avant-garde des appels à davantage d'action face aux défis climatiques et environnementaux. Les initiatives impliquant directement les jeunes dans ce travail critique constituent une contribution précieuse", a-t-elle ajouté. Parmi les établissements signataires figurent l'université Strathmore (Kenya), l'université Tongji (China), KEDGE Business School (France), l'université de Glasgow (Royaume Uni), l'Université de l'Etat de Californie (Etats-Unis), l'université Zayed (Emirats arabes unis) ou l'Université de Guadalajara (Mexique). Les responsables de l'initiative espèrent avoir d'ici la fin de l'année plus de 10.000 institutions universitaires signataires et engagées dans le plan "Urgence climatique". (Belga)