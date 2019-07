Un homme arrêté cette nuit dans l'enceinte de Buckingham Palace: la Reine y dormait

Un homme a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi après avoir escaladé les grilles du palais de Buckingham, la résidence officielle de la reine Elizabeth II à Londres, a indiqué Scotland Yard jeudi.

"Un homme de 22 ans a été arrêté vers 02H00 du matin (01H00 GMT) mercredi 10 juillet par des officiers de police spécialisés après qu'il eut escaladé les grilles d'entrée de Buckingham Palace", a déclaré une porte-parole de la police dans un communiqué.



Cet homme ne portait pas d'armes et l'incident n'est pas considéré comme étant de nature terroriste, a précisé Scotland Yard. L'intrus était toujours en garde à vue dans un commissariat de police londonien jeudi matin.



La reine se trouvait au palais au moment de l'incident, a indiqué une porte-parole de Buckingham Palace.



Selon le tabloïd The Sun, l'intrus a pu déambuler sur les pelouses du palais pendant plusieurs minutes avant d'être interpellé.



"Il était déterminé à entrer et frappait fort sur les portes mais, heureusement, cette fois, tout était bien fermé", a indiqué une source royale au tabloïd.



Les tentatives d'intrusion au palais de Buckingham ne sont pas exceptionnelles. L'an dernier, une personne sans abri avait même été retrouvé endormi dans le parc.



La plus spectaculaire remonte à 1982, quand un trentenaire, Michael Fagan, avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la chambre à coucher de la reine, qui se trouvait au lit.