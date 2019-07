Les assesseurs n'ont pas encore tous reçu leurs jetons de présence: quelles peuvent être les raisons?

Certains assesseurs n'ont pas été payés après les élections de mai 2019. Koen Schuyten, porte-parole du SPF Intérieur indique que le paiement s'effectue dans les deux mois. Certaines erreurs peuvent en outre entraîner des retards.

"Je me demande quand seront versés les jetons de présence pour les assesseurs des élections du 26 mai, voilà plus d'un mois que les élections sont terminées et pourtant toujours pas la moindre trace d'un payement", témoignait récemment Cédric, assesseur dans la province de Liège le 26 mai dernier, via le bouton orange Alertez-nous. "J’espère qu’on ne va pas devoir attendre la formation d’un gouvernement pour avoir notre dû", se plaignait-il avec ironie.

Il n’est pas le seul dans cette situation. Loïc, un habitant de la commune de Faulx-les-Tombes, nous soumettait aussi son inquiétude: "Après plus d’un mois, je n’ai toujours pas touché mon jeton de présence", déplorait-il. Il a dès lors contacté le bureau de vote d’Andenne et obtenu une explication. Son numéro de compte n’avait pas été inscrit correctement. On l’a donc redirigé vers le Service Public Fédéral (SPF) Intérieur pour corriger cette erreur. Cette administration lui a indiqué qu’il ne fallait pas se tracasser et qu’un chèque allait lui être envoyé par la poste. "Apparemment je dois recevoir un chèque dans ma boîte aux lettres pour que je puisse aller à la poste parce que c’est la poste qui paye ça. Je ne comprends pas le rapport", se demande-t-il.

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, Cédric venait tout juste d’être payé. Loïc, lui, patientait toujours. Environ 80% des assesseurs avaient été payés.

Alors quelles sont modalités de paiement pour ces assesseurs ? Nous avons contacté nous-même le service de communication du SPF Intérieur pour avoir une explication. "Le citoyen qui est assesseur ou président d’un bureau de vote remplit un formulaire, lequel est transmis aux cantons. Les cantons envoient les formulaires à Bpost qui effectuent ensuite le paiement des jetons de présence", nous informe Koen Schuyten, responsable de communication du SPF intérieur.

Généralement ce paiement s’effectue dans le deux mois qui suivent les élections (soit le 26 juillet). "Dans certains cas, il peut y avoir du retard d’envoi, par exemple retard d’envoi d’informations des cantons vers Bpost. Parfois, le citoyen mentionne un numéro de compte bancaire erroné. Bpost entame donc des démarches afin de connaître les coordonnées du citoyen concerné (via la Registre national) et lui adresser un chèque bancaire du montant des jetons de présence", nous apprend le porte-parole.