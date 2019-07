Le jeune homme victime d'un accident sur la E40 à Herve est décédé

Un Verviétois de 24 ans a perdu la vie jeudi soir, dans un accident survenu sur la E40 à hauteur de Herve, en direction de l'Allemagne, a indiqué le major Grégoire, à la tête de la zone de secours 4, confirmant une information de L'Avenir.



Le jeune conducteur, qui était a priori seul en cause était incarcéré dans son véhicule. "Malgré les tentatives de réanimation, il n'a pas survécu à ses blessures", a indiqué le chef de corps. Les pompiers des postes de Battice et Herve ainsi que l'ambulance de Battice et le SMUR de Verviers avaient été mobilisés. Le véhicule étant en travers de la chaussée, la circulation s'effectuait uniquement via la bande de gauche.