Météo: quel temps fera-t-il ce week-end?

Après les averses, des éclaircies.

La nébulosité sera variable à souvent abondante samedi après-midi, avec quelques averses encore possibles, surtout dans le centre et l'est du pays. Dans l'extrême est, elles pourraient même être ponctuées de quelques coups de tonnerre. Dans l'ouest, par contre, le temps restera généralement sec, prévoit l'Institut Royal de Météorologie (IRM) dans son dernier bulletin. Les maxima se situeront entre 18°C en haute Ardenne et 21 ou 22°C dans le centre.



En soirée, le risque de quelques averses persistera, essentiellement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, le temps sera généralement sec avec parfois des éclaircies. Les minima seront compris entre 10°C en Hautes-Fagnes et 15°C degrés à la côte, sous un vent de nord faible à parfois modéré.

Dimanche, les nuages seront d'abord prédominants et pourraient même être à l'origine d'un peu de pluie ou de quelques ondées mais dans le courant de la journée, le temps deviendra généralement sec depuis le nord. Il fera plutôt frais pour la saison avec des maxima de 16°C en Hautes-Fagnes à 20°C dans le centre. Le vent sera modéré, et à la mer parfois assez fort, de secteur nord.

Lundi, la grisaille et la fraîcheur persisteront. Sur le sud, le soleil devrait être plus présent. Ailleurs, le ciel restera très nuageux, mais il fera sec. Les maxima ne dépasseront pas 16 ou 17 degrés en Ardenne et à la mer, 18 degrés sur le centre et 19 ou 20 degrés sur le sud.

Mardi, il fera sec et nuageux à très nuageux. Maxima autour de 20 à 21 degrés sur le centre.

Mercredi, le ciel deviendra partiellement nuageux sous des maxima procjes de 23 degrés.

Jeudi, le vent s'orientera à l'ouest ou au sud-ouest et le risque d'une averse augmentera par endroits. Les maxima demeureront autour de 22 à 23 degrés.