Des applications qui vous aident à organiser vos vacances: "On a tout sur son téléphone"

Chacun a sa méthode pour planifier son voyage. Il existe de multiples applications pour smartphone afin d'aider les vacanciers. Petit tour d'horizon.

Ambiance de vacances à l’aéroport de Zaventem ce matin. Tout est prêt pour le grand départ. Mais quelques voyageurs ont du mal à déconnecter de leurs smartphones. Comme ce couple, en route vers l’Italie. Leurs billets sont électroniques, directement disponibles sur leur téléphone.

"Ça facilite mais d’autre part il peut y avoir des petits soucis parce que aussi, si la batterie est à plat, on n’a pas notre ticket", explique le couple.



Autre avantage des applications pour préparer ses vacances : "On a tout sur son téléphone, on évite les papiers et c’est super simple", confie un jeune homme.



Moins de papier. Mais pourtant les bonnes vieilles méthodes persistent pour certains. Notamment pour préparer ses valises.

"Pour la valise, non, il suffit de rien oublier dans notre tête", raconte une femme.



"Nous on fait ça à l’ancienne. On a préparé nos vêtements deux jours à l’avance et puis nous avons fait nos bagages. Aucune application", témoigne une autre.



Le Belge passe en moyenne 1 heure et demie par jour sur son smartphone. 14% utilisent des applications de listes, pour gérer différentes tâches.

Par exemple, une application pour dresser la liste des indispensables à ne pas oublier dans votre valise. Elle génère une liste personnalisée selon votre destination et les activités prévues.



Une fois sur place, certaines applications sont parfois bien utiles.



Premiers secours, l’application de la Croix-Rouge, s’adapte à votre destination. Elle répertorie tous les bons réflexes en cas de danger.

Autre exemple, plus léger : cette application qui vous permet de trouver les toilettes les plus proches.



Avec autant d’outils, les vacanciers ont-ils quand même prévu de déconnecter ?

"On oublie les téléphones, on fait la fête et on s’amuse", confie un jeune homme.



Et pour ceux qui n’y arrivent pas : sachez qu’une application existe pour limiter votre temps d’utilisation. De quoi vous obliger à lâcher prise.