Bon Jovi et John Fogerty têtes d'affiche du 18e TW Classic

(Belga) La 18e édition du TW Classic se déroulera dimanche sur la plaine du festival à Werchter, avec les artistes Bon Jovi et John Fogerty en têtes d'affiche. Les organisateurs attendent 52.000 personnes.

TW Classic ne se déroule plus cette année le samedi mais bien le dimanche. Pour le reste, l'évènement musical reste fidèle à la formule qui a fait son succès depuis 2002: une affiche composée d'artistes confirmés qui se succèdent toute la journée sur une seule scène. Dimanche, sept groupes/artistes seront au programme. C'est le rockeur écossais Jimmy Barnes qui ouvrira les festivités à 12h30, suivi du groupe américain de rock alternatif Switchfoot qui sera pour la première fois en concert en Belgique. Peu avant 15h, ce sera au tour du groupe australien John Butler Trio de se produire sur scène puis des Britanniques de Skunk Anansie qui en sont déjà à leur sixième prestation (la première en 1996, la dernière en 2016) à Werchter. La chanteuse néerlandaise Anouk montera ensuite sur scène. A partir de 19h20, ce sera au tour de l'Américain John Fogerty. Le chanteur et guitariste de 74 ans, connu pour son travail avec le groupe Creedence Clearwater Revival, se produira sur scène durant une heure et demi. Enfin, le groupe américain Bon Jovi clôturera ce 18e TW Classic à partir de 21h30 pour un set de deux heures et demi. (Belga)