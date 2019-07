Suspicion de fraude dans le milieu du football - Malines pas inquiet par la décision du tribunal: "Pas d'impact la présence du KVM en D1A"

(Belga) Le FC Malines n'est pas inquiet quant à sa présence en D1A lors de la saison 2019-2020 du championnat de Belgique de football. "Un éventuel report de la compétition n'aura pas d'impact sur la présence du KVM en D1A", a indiqué le 'Malinwa' après que le Tribunal de première instance de Bruxelles a décidé vendredi que la composition des divisions 1A et 1B de football ne pouvaient pas encore être entérinées.

La composition des divisions 1A et 1B ne pourront être entérinées qu'une fois que la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) aura pris sa décision finale. Mercredi, la CBAS avait autorisé Malines à jouer en D1A. Le Beerschot, vice-champion de D1B la saison dernière derrière Malines, doit donc évoluer en D1B. Jeudi, le Beerschot a cependant déposé une requête unilatérale demandant la suspension de la composition des séries 1A et 1B. Cette requête a été acceptée vendredi. Le FC Malines ne se montre pas inquiet par ce nouveau rebondissement. "La CBAS a décidé mercredi que la dégradation du KVM n'était plus possible. Malines évoluera donc en D1A", écrit le club malinois sur son site internet. "Nous avons appris via la presse l'inititative unilatérale du Beerschot de geler la compétition tant que la décision définitive de la CBAS n'est pas tombée. Nous avons confiance dans la décision de la CBAS", poursuit le 'Kavé'. Afin de clarifier le déroulement du championnat, la CBAS a décidé de rendre un arrêt provisoire mercredi. Sur la base de la réglementation fédérale, le tribunal d'arbitrage a décidé que la relégation du FC Malines et/ou de Waasland-Beveren n'est plus possible, car l'action fédérale a été intentée trop tard pour cela. Il existe toutefois d'autres possibilités de sanctions, qui ne peuvent être prises que lorsque la CBAS se sera prononcée sur le fond de l'affaire. Le premier match de D1A est prévu le vendredi 26 juillet entre Genk et Courtrai. La compétition en D1B débute en principe le vendredi 2 août avec Beerschot-Lokeren. Malines avait saisi la CBAS après avoir été sanctionné le 1er juin dernier par la Commission des litiges d'appel de l'Union belge de football pour le match Malines - Waasland-Beveren du 11 mars 2018, présumé truqué. Malines, champion de D1B 2019, avait alors été privé de montée en D1A, mais avait obtenu gain de cause devant la CBAS. (Belga)