Carrefour a ouvert son premier magasin de produits exclusivement bio à Woluwe-Saint-Lambert

Les produits bio séduisent de plus en plus de Belges. Les dépenses des ménages pour une alimentation plus respectueuse de l'environnement ont en effet triplé en Wallonie ces dix dernières années. Cette croissance a poussé les grandes enseignes de la distribution à entrer sur ce marché. Après Colruyt, le groupe français Carrefour a ouvert jeudi son premier magasin 100% bio dans la commune de Woluwe-Saint-Lambert, à Bruxelles. Au total, le magasin dispose de près de 3.000 produits bio. Cela comprend des fruits et légumes, 137 sortes de vrac, 22 types de fromages bios, 16 types de pain, 5 viennoiseries, une machine à jus et enfin, une station de remplissage Ecover pour les produits d'hygiène et d'entretien. Le plastique a été réduit au maximum. Les emballages sont en cartons et des pots en verre sont mis à la disposition des clients pour les produits en vrac. Les clients peuvent également venir avec leur propre récipient. "Notre objectif c’est de stimuler la production de produits biologiques. Que quelqu’un qui n’a jamais consommé un produit bio en consomme un et que quelqu’un qui est à 30 % passe à 40 %", déclare Geoffroy Gersdorff, Secrétaire général de Carrefour.