Plus de 41.000 emplois créés grâce à la mesure zéro cotisation

En trois ans, plus de 41.000 nouveaux emplois ont été créés grâce à la dispense de cotisation patronale pour le premier engagement, a annoncé samedi la ministre des Affaires sociales, Maggie De Block (Open Vld).

Cette dispense totale, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et qui court normalement jusqu'au 31 décembre 2020, fait partie du tax-shift. Elle vise à soutenir les indépendants. Depuis son instauration, 41.213 indépendants ont utilisé cette mesure pour procéder à leur premier recrutement. Sur le seul dernier trimestre 2018, 2.713 premiers emplois ont été créés, soit 7% de plus qu'au trimestre précédent. Les entreprises qui utilisent cette possibilité sont principalement actives dans le commerce (19,3%), la construction (14,7%) et l'horeca (12,7%). "En règle générale, nous pouvons nous réjouir des 41.000 emplois créés, mais aussi de la stabilité financière des PME concernées. Elles ont tendance à se consolider et à pouvoir entrevoir de nouvelles embauches", souligne le ministre en charge des PME et Indépendants, Denis Ducarme, dans les colonnes de la Dernière Heure/Les Sports.