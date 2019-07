Accident ce matin sur l'E19 à Pommeroeul: 1 blessé grave, files importantes

Un véhicule a percuté un poteau de la berme centrale, samedi matin, sur l'autoroute E19 à hauteur de Pommeroeul. L'accident, qui a fait un blessé, a également provoqué des embarras de circulation en direction de Mons, a indiqué la police fédérale. La police fédérale, qui était toujours sur les lieux de l'accident après 9 heures, a indiqué que les deux bandes de circulation étaient obstruées et que le trafic s'effectuait via la bande d'arrêt d'urgence. Les causes de l'accident n'ont pas été précisées. La police fédérale a encore indiqué que le chauffeur de la voiture était seul à bord. La personne, qui a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison inconnue, a été grièvement blessée et transportée à l'hôpital.