De Sydney à Berlin, des flashmobs pour célébrer "Wuthering Heights"

(Belga) Des fans de la chanteuse anglaise Kate Bush, tout de rouge vêtus, ont rendu hommage samedi, lors de flashmobs à Sydney et Berlin, à son plus grand tube, "Wuthering Heights".

A Berlin, plusieurs centaines de personnes ont proposé sous une pluie fine, dans le parc Görlitzer, dans le quartier de Kreuzberg, une chorégraphie de ce tube planétaire, d'environ quatre minutes. La chorégraphie est directement inspirée du clip de la chanson, tourné en 1978 par Kate Bush, elle-même vêtue de rouge. Même scène à Sydney où une centaines d'hommes, femmes et enfants vêtus de rouge ont chorégraphié dans un parc de la ville cette chanson inspirée des "Hauts de Hurlevent" de la romancière britannique Emily Brontë. Des flashmobs similaires étaient prévues dans d'autres villes australiennes, ainsi qu'à Dublin ou aux Pays-Bas. Cette journée "Wuthering Heights", dont le but à chaque fois est de réunir un maximum de participants, a été lancée il y a quelques années à Berlin et reprise dans de nombreuses villes. (Belga)