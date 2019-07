Chaos à Brussels Airport à cause d'une panne informatique: quand les passagers pourront-ils récupérer leurs valises?

Début de vacances un peu compliqué samedi matin pour de nombreux passagers qui embarquaient à l'aéroport de Bruxelles. Une panne informatique a sérieusement perturbé l'enregistrement des bagages. Les files se sont allongées devant les comptoirs.

Quelque 10.000 bagages ont été laissés à Brussels Airport en raison de la panne informatique qui a touché samedi matin l'aéroport. Cela prendra encore quelques jours pour tout acheminer à bon port, a fait savoir une porte-parole de Brussels Airport.

Il fallait donc s'armer de patience samedi matin à l'aéroport de Bruxelles. Dans le hall des départs s'est formé un temps une file interminable. Des milliers de passagers ont attendu de pouvoir enregistrer leurs bagages. Depuis 7h30, le système d'enregistrement était défectueux: les tapis roulant ont dû être stoppés. L'enregistrement se faisait à la main par le personnel, bagage après bagage. Brussels Airport a dû faire venir du renfort: la tâche était immense en ce jour de grande affluence. "Comme on est 3h en avance, on espère qu'on va arriver à temps", a expliqué une personne présente sur place au micro de Justine Sow.

Dans la file, certains voulaient prévoir le coup. Emilie et Delphine ont sorti quelques affaires de leur valise au cas où leurs bagages ne les suivraient pas sur leur lieu de vacances, la Corse. "J'ai sélectionné des sous-vêtements, des maillots. Comme on a prévu un restaurant ce soir, j'ai pris quelques habits pour ce soir", raconte l'une des deux. Certains vols ont été retardés: entre 30 minutes et 2h en fonction des compagnies.

La panne a été résolue en début d'après-midi, le système est à présent fonctionnel. Lode Ketele, directeur des opérations de Brussels Airport, a fait savoir: "Il est important de dire qu'il n'y a eu aucune annulation. En revanche, il y a eu quelques retards. Nous avons fait tout notre possible pour envoyer les bagages le plus rapidement possible vers leur destination initiale. Brussels Airport présente ses excuses aux passagers incommodés."

Au total, une cinquantaine de vols sont partis avec les voyageurs, mais sans les bagages correspondants. Selon Brussels Airport, ces valises arriveront à destination dans quelques jours au plus tard.