Asile et Migration - Quelque 141 migrants secourus en mer entre l'Espagne et la Maroc

(Belga) Un total de 141 migrants subsahariens ont été secourus en mer samedi dans plusieurs embarcations de fortune entre l'Espagne et le Maroc, a indiqué le Secours maritime espagnol.

Deux embarcations, contenant 86 personnes dont 14 femmes et trois enfants, ont d'abord été récupérées dans la mer d'Alboran, a expliqué le porte-parole du Secours maritime. L'une d'elle avait commencé à couler et certains de ses occupants étaient déjà dans l'eau mais tous ont finalement pu être secourus. En début de soirée, ils étaient en train d'arriver dans le port d'Almeria (sud-est), selon le porte-parole. Plus à l'ouest, dans la zone du détroit de Gibraltar, les secouristes sont venus en aide à trois hommes dans un kayak et à 52 personnes dans un canot, dont 14 femmes. Ils se trouvaient en début de soirée dans un bateau à destination d'Algésiras (sud). Environ 11.000 migrants sont arrivés en Espagne par la mer depuis janvier et 203 ont perdu la vie en tentant la traversée, selon les données de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) actualisées au 10 juillet. Au total sur cette période, 682 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée pour un total d'environ 31.600 arrivées de migrants, selon l'OIM. (Belga)