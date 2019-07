Sept blessés par une voiture qui heurte un groupe de personnes à Londres

(Belga) Sept personnes ont été blessées par une voiture qui a percuté un groupe de passants dans le sud-ouest de Londres en soirée samedi, a indiqué la police.

Trois personnes ont été arrêtées, suspectées de tentative de meurtre, et quatre personnes ont été arrêtées pour une bagarre après l'incident à Battersea, selon l'agence de presse PA. Un homme a une jambe cassée et les six autres personnes présentent des blessures mineures. L'incident n'est pas considéré comme du terrorisme. (Belga)