Météo - Les nuages laisseront place aux éclaircies ce dimanche

(Belga) Dimanche, il fera d'abord généralement très nuageux avec le risque de quelques faibles pluies ou averses. En cours de journée, le temps deviendra sec à partir du nord du pays et il y aura des éclaircies. Il fera assez frais pour la période de l'année avec des maxima de 16 degrés en Hautes­ Fagnes et 21 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de secteur nord, et il deviendra assez fort à la mer plus tard dans la journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Lundi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec, surtout sur l'ouest et le nord du pays, un risque d'un peu de pluie ou d'une faible averse. En cours de journée, le temps deviendra sec et de larges éclaircies se développeront même sur le sud du pays. Sur les autres régions, il faudra probablement attendre la soirée pour bénéficier de ce ciel plus clément. Les maxima se situeront entre 17 et 21 degrés, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord. Mardi, le temps sera sec avec alternance entre nuages et éclaircies. Il fera un peu plus chaud avec des maxima de 19 à 23 degrés. Le vent sera faible de secteur nord ou de direction variable. Les températures resteront chaudes le reste de la semaine. Des précipitations pourraient toucher le pays. (Belga)