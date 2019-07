Un festivalier coincé en haut d'une grue à Dour: "Il a pénétré illégalement dans le chantier"

Le chantier sécurisé et interdit d'accès se trouve à 500 mètres du site du festival.

Un festivalier a grimpé en matinée au sommet d'une grue, à 25 mètres du sol, et y est resté coincé, ont indiqué ce dimanche les responsables du festival de Dour. Les forces de sécurité ont pu le secourir.



"Ce dimanche 14 juillet en matinée, le Dour Festival a été informé de la présence d'un festivalier sur un chantier sécurisé et interdit d'accès au public à 500 mètres du site du festival. Pour s'y rendre, celui-ci a franchi la double barrière de sécurité mise en place par le festival, puis traversé les champs voisins avant de pénétrer illégalement dans le chantier", expliquent les responsables.

Les pompiers, la police et le SMUR ont porté secours au festivalier qui était bloqué en haut de la grue. "L'intervention du Groupe de Reconnaissance et d'Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP) s'est déroulée avec succès. Les secouristes ont pu sécuriser le festivalier, puis lui placer un harnais et le redescendre. L'équipe du festival salue le travail remarquable mené pour les forces de sécurité sur cette opération", concluent les organisateurs.