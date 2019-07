Un automobiliste perd la vie sur l'autoroute entre Tournai et Mons

Un accident de la route mortel s'est produit dimanche après-midi sur l'autoroute A16 Tournai-Mons. A l'arrivée des secours, une personne était déjà décédée. Coincés dans les tôles de la voiture accidentée, les deux autres occupants ont dû être désincarcérés, puis hospitalisés.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche après-midi, vers 15h10, qu'un grave accident de la circulation s'était produit le long de l'autoroute A16/E42 entre Maubray (Antoing) et Wasmes-Audemetz-Briffoeil (Péruwelz).



Pour une raison inconnue, une voiture, seule en cause, a effectué une embardée. Une auto-pompe, un camion de balisage, deux ambulances et un SMUR ont été dépêchés sur les lieux.