"Namur Capitale de la Bière et du Terroir" a accueilli près de 10.000 visiteurs

(Belga) Près de 10.000 personnes sont venues profiter des quelque 200 bières et multiples animations proposées à l'occasion de la 8e édition de "Namur Capitale de la Bière et du Terroir", ont annoncé dimanche en fin de journée les organisateurs. L'événement maintient ainsi son affluence, malgré une météo peu favorable.

Les festivités ont été ouvertes vendredi à 15h et se clôtureront dimanche à 22h00 sur l'esplanade de la citadelle. Quelque 40 brasseurs sont venus de toute la Belgique pour présenter leurs créations. Outre les traditionnelles blondes, brunes ou blanches, les nombreux amateurs ont ainsi pu goûter des bières sans gluten, sans alcool, bio et même vegan. Comme chaque année, le rendez-vous namurois accueillait aussi un hôte étranger. C'est cette fois la célèbre brasserie écossaise BrewDog qui était mise à l'honneur. "Ils avaient une vingtaine de bières et ils ont été véritablement dévalisés", a commenté Sébastien Legrain, l'un des organisateurs. "On peut donc dire que cette touche internationale a une nouvelle fois été très appréciée". La bière spécialement produite pour l'événement par la brasserie Bertinchamps (Gembloux), une "Indian Pale Ale" baptisée B+ Capitale, a également rencontré un franc succès. Voulant divertir au maximum leurs convives, les organisateurs avaient également prévu un grand nombre d'animations autour de la bière comme un concours de dégustations à l'aveugle ou des ateliers de création de cocktails à base de bières. Des concerts étaient également au menu avec notamment le chanteur Sttellla qui s'est produit samedi soir. "Ils ont mis une sacrée ambiance et attiré beaucoup de monde", a souligné à ce sujet Sébastien Lergrain. "C'est aussi cela qui nous a permis de contrer cette météo quelque peu capricieuse". "Dans l'ensemble, nous sommes donc très satisfaits et nous donnons déjà rendez-vous à tous les amateurs de bière l'année prochaine pour une nouvelle édition encore plus aboutie", a conclu l'organisateur. (Belga)