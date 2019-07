Guerre commerciale USA-Chine - La croissance chinoise se grippe au deuxième trimestre

(Belga) La croissance de l'économie chinoise s'est établie à 6,2% sur un an au deuxième trimestre, soit son niveau le plus bas en près de 30 ans, en dépit des efforts de stabilisation de la conjoncture engagés par Pékin en pleine guerre commerciale avec Washington.

"Les conditions économiques sont toujours difficiles, tant en Chine qu'à l'étranger, la croissance économique mondiale ralentit et les instabilités et incertitudes externes augmentent", a déclaré lundi le porte-parole du Bureau national des statistiques (BNS), Mao Shengyong. Ce chiffre reste dans la fourchette de croissance visée par Pékin cette année: entre 6 et 6,5% (contre 6,6% en 2018). La guerre commerciale Pékin-Washington, qui leste depuis l'an passé l'économie chinoise, a connu une pause fin juin, le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ayant convenu d'une trêve lors du sommet du G20 à Osaka (Japon). Les deux pays se sont engagés à reprendre les négociations pour tenter de mettre un terme à leurs différends commerciaux. La Chine et les Etats-Unis s'imposent mutuellement des droits de douane portant sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels. Pour soutenir son économie, Pékin s'est engagé en mars à baisser de près de 2.000 milliards de yuans (265 milliards d'euros) la pression fiscale et sociale sur les entreprises. Les banques ont également été encouragées à gonfler leurs prêts aux petites entreprises, jusque-là délaissées au profit des grands groupes publics. Mais ces mesures interviennent au moment où les autorités cherchent à lutter contre le surendettement incontrôlé qui menace son système financier. En 2018, la croissance chinoise avait connu un fort ralentissement à chaque trimestre (6,8%, 6,7%, 6,5%, 6,4%) mais au premier trimestre 2019 le PIB avait bien résisté (6,4%) en dépit des tensions commerciales. (Belga)