Un jeune Roumain tué par un chauffard dimanche à Bruxelles: le suspect s'est rendu à la police

Le suspect qui conduisait le véhicule ayant fauché mortellement un jeune homme dimanche à 04h45 sur le boulevard du Jardin Botanique à Bruxelles, face à la Place Rogier, s'est rendu ce lundi midi auprès des services de police de Bruxelles, a indiqué le parquet de Bruxelles. A.M., âgé de 24 ans, a été privé de sa liberté par le procureur du Roi. Il est en ce moment auditionné par les services de police.

Ce lundi midi, le conducteur qui était en fuite s'est rendu auprès de services de police de Bruxelles. "Il a été privé de sa liberté par le procureur du Roi et est en ce moment auditionné par les services de police", indique le Parquet de Bruxelles. L’intéressé, A.M. (24 ans), est déjà connu par les services de police et de justice mais n’est pas en état de récidive. Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction du chef de "homicide involontaire, délit de fuite ayant causé la mort, mise en danger de piétons."

Un piéton a été renversé sur le Boulevard du Jardin Botanique dans le centre de Bruxelles, ce dimanche vers 04h45. La victime est décédée sur place des suites de ses graves blessures. Quant au conducteur du véhicule, il avait commis un délit de fuite. Le parquet de Bruxelles était descendu sur les lieux et a requis l’intervention du médecin légiste, du laboratoire de la police fédérale et un expert automobile.

"Ce lundi 15 juillet, le parquet de Bruxelles est en mesure de confirmer l’identité de la victime, s’agissant d’un homme de 21 ans, B.I.P., de nationalité roumaine, sa famille ayant été informée de la mauvaise nouvelle par les services de police", a indiqué le parquet par communiqué.

"Une enquête relative aux caméras de vidéo-surveillance a permis de retrouver le véhicule suspect, en fin d’après-midi, avenue de l’héliport à Bruxelles, la plaque d’immatriculation ainsi que les dégâts observés sur le véhicule correspond à la voiture suspecte", avait précisé le parquet.

Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles, donne les derniers éléments au micro RTL INFO de Corentin Simon: