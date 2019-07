Dans les coulisses des Grottes de Han: Guy connait le domaine comme sa poche après 35 ans de carrière

Les coulisses de l'été s'intéressent au Domaine des Grottes de Han. Toute cette semaine, on fait un focus sur un des métiers du parc. Des hommes ou des femmes qui tous les jours travaillent pour que votre visite soit une réussite. Guy Evrard a passé toute sa carrière sur le domaine, il est aujourd'hui assistant responsable grottes. Son portrait signé Olivier Patzelt.

Ça fait 36 ans que Guy promène sa longue silhouette dans les grottes. Au fil des années, il a occupé toutes les fonctions.

"J’ai commencé comme ouvrier. Je conduisais les bateaux. On tirait le coup de canon à l’époque, on faisait la torche et vu que j’avais la chance de parler trois langues je suis devenu guide. L’hiver on faisait commercial dans le nord-est de la France, puis je suis devenu responsable conservateur grotte", raconte-t-il.

A force de vivre sous terre, Guy a appris à sentir la grotte. "Elle évolue en permanence mais il faut rester sur place pour voir ces changements. Au bout de 35, 36 ans, on peut voir les concrétions grandir. Les plus rapides prennent quand même 10 centimètres par siècle."

D’autres signes n’échappent pas à son œil averti. "On peut voir le sentier qui s’ouvre un peu parce que le sol en dessous bouge un petit peu. On peut acquérir le feeling pour les crues. Dire par exemple ‘oula ça s’est pas normal dans trois, quatre jours on devra fermer la grotte […] J’ai pu anticiper la sécheresse alors qu’on n’en parlait pas encore".

Tous les jours, ce responsable inspecte les lieux. Le circuit des visites est contrôlé avant chaque ouverture au public.

"Je fais mon petit tour. Je regarde si tout est en ordre. Si le sentier n’est pas trop sale, s’il n’y a pas un petit trou…"

Parce qu’il faut éviter les accidents, il y a des normes à respecter. C’est un endroit qui peut être potentiellement dangereux.

"Je n’irais pas jusque-là parce qu’à la limite tout est dangereux mais c’est vrai que si une section n’est pas éclairée et bien les gens pourrait trébucher. On est quand même dans une grotte et dans une grotte il fait noir…"

Les grottes ce sont deux kilomètres de sentier sous la colline. Un univers étonnant que Guy et son équipe ont apprivoisé. Ce joyaux naturel fait partie des plus beaux d’Europe. Un endroit classé trois étoiles dans le guide Michelin.