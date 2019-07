"Les jeunes guindaillent beaucoup en juillet-août": pendant l'été, les accidents dus à l'alcool augmentent

L'alcool provoque plus d'accidents de la route durant l'été. L'agence wallonne pour la sécurité routière constate notamment que si durant l'année, 17% des 25 - 34 ans ont provoqués un accident sous l'influence de la boisson, ils sont 20% durant la période estivale. Mais ce phénomène ne touche pas que les jeunes.

L’agence wallonne a compilé les statistiques de ces 5 dernières années. Le pourcentage de conducteurs contrôlés positifs lors d’un accident avec blessés augmente en juillet et en août. On enregistre + 1 % pour les 18-24 ans et 35-44 ans. Enfin, on compte +3% pour les 25-34 ans. "Les jeunes guindaillent beaucoup en juillet-août. Moi j'ai un petit-fils qui a 20 ans, je peux vous dire que ça y va à fond la caisse. Et pour tous les copains, c'est comme ça. Mais en général, il y a toujours un bob", confie une automobiliste.

Le message de l’agence wallonne pour la sécurité routière : être vigilant, désigner un conducteur qui restera sobre ou appeler un taxi.

Autre enseignement de cette enquête : le pourcentage de conducteurs contrôlés positifs lors d’un accident en journée est plus important que durant le reste de l’année. On relève près de 2 % d’augmentation pour la tranche 25-34 ans. "Ça veut dire qu'on a peut être tendance à faire la fête à n'importe quel moment de la journée. C'est pour ça que des contrôles ont aussi lieu pendant la journée, même le dimanche à 18h", précise Pierre-Laurent Fassin, porte-parole de l'agence wallonne pour la sécurité routière. Pour les conducteurs dont l’âge dépasse les 44 ans, ce phénomène estival disparaît.