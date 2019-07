Un poids lourd s'enfonce dans la chaussée à Cuesmes suite à une importante fuite (photos)

Un poids lourd s'est enfoncé lundi matin dans la chaussée à Cuesmes (province de Hainaut), après un effondrement de voirie. Un périmètre de sécurité a été installé.

Les roues de la remorque d'un poids lourd qui circulait dans la rue de Ciply à Cuesmes se sont littéralement enfoncées dans la chaussée qui s'est effondrée, ce lundi. "Un semi-remorque rempli de terre est passé à travers le macadam", nous écrit Patrick, via le bouton orange Alertez-nous, photos à l'appui.



©Alertez-nous



©Rachid Benkhedda







"Plutôt de jaillir à l'extérieur, elle a creusé dans le sol"



Ce matin, la SWDE a reçu des appels des habitants de Cuesmes, parce qu'il y avait un manque de pression. "Un manque de pression, ça peut signifier la conséquence d'une fuite sur le réseau. C'était une fuite manifestement assez importante qui ne ressortait nulle part. Nos équipes étaient en recherche dans la zone en question. Et c'est en quelque sorte le camion qui a trouvé la fuite… C'est bien là qu'il y a eu un effondrement de chaussée. Plutôt de jaillir à l'extérieur, elle a creusé dans le sol", nous a précisé Benoît Moulin, porte-parole de la société wallonne des eaux. Il s'agit d'une grosse conduite, qui fait 200mm de diamètre. "C'est une conduite par laquelle circulent de très gros volumes".





Une trentaine de foyers impactés

La SWDE s'est assurée de réorganiser la distribution d'eau, mais ne peut pas intervenir tant que le poids lourd est là. "On a isolé la portion de conduite et réorganisé le réseau de distribution en fermant cette portion de conduite endommagée. Toute l'entité de Cuesmes est alimentée en eau, à l'exception d'une trentaine de foyers. Là, on a mis en place ce qu'on appelle un col de cygne. C'est une sorte de robinet raccordé au réseau de distribution. Les habitants peuvent aller remplir des bidons et d'eau et des seaux à ce robinet".



Les réparations ne pourront démarrer que demain: 30 tonnes de sable à décharger

Les réparations ne démarreront que demain, lorsque les services de la SWDE auront accès au trou dans la voirie. "Il faut vider le chargement du camion, et seulement là une dépanneuse pourra intervenir pour dégager le camion", nous expliquait Benoît Moulin en début d'après-midi. La remorque a été vidée de son chargement, soit de 30 tonnes de terre et le trou est désormais à découvert.





©Aurélie Henneton pour RTL INFO





La police a mis une déviation en place.