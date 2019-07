Liège: un Sérésien infligeait des traitements inhumains et dégradants à son beau fils

Un Sérésien âgé de 29 ans a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 15 mois de prison avec sursis après avoir infligé des coups et blessures ainsi que des traitements inhumains et dégradants à son beau-fils. L'enfant avait été retrouvé avec de nombreuses lésions.



Les faits ont été découverts le 12 octobre 2017 lorsque le fils de la compagne du prévenu s'est présenté à l'école avec un œil au beurre noir et des traces de coups dans le dos. L'enfant a d'abord affirmé qu'il était tombé de son lit avant de reconnaître qu'il avait été frappé par son beau-père. L'enquête a révélé que le prévenu frappait régulièrement l'enfant. Depuis la naissance de ses propres enfants, il avait développé un rejet à son égard. Il l'insultait, le frappait et lui imposait des punitions impossibles. L'enfant devait notamment rester debout sur une jambe, les deux bras en l'air, durant plusieurs minutes. Ces faits ont été qualifiés de traitements inhumains et dégradants par le parquet. Le dossier a également démontré que l'enfant subissait des sévices pervers comme des étranglements et des coups au niveau des pieds et des parties intimes. Le prévenu a été condamné pour ces faits à une peine de 15 mois de prison avec sursis et à une amende de 800 euros avec sursis.