Une joggeuse de 26 ans agressée à Froyennes hier matin: son compagnon raconte les faits

Une joggeuse a été agressée hier matin à Froyennes, dans la commune de Tournai. Les faits se sont déroulés ce lundi vers 7 heures du matin, sur un chemin que la jeune femme de 26 ans emprunte chaque matin avant d'aller travailler.

Un individu âgé entre 30 et 40 ans a tenté de lui arracher ses vêtements et d'ouvrir sa fermeture éclair en l'agrippant, comme l'explique son compagnon, Christian, au micro RTL INFO de Julien Crête: "Il voulait abuser d'elle, tout simplement, il a commencé à vouloir arracher ses vêtements. Elle l'a poussé, violemment, contre la grille. A ce moment-là, ça a été la déferlante, il l'a bourrée de coups de poings à la figure, au foie, un coup de pied au genou… Elle est revenue complètement cassée. On est vite partis aux urgences".

La jeune femme a pu s'enfuir: "Heureusement qu'elle a une constitution de sportive, qui lui a permis de s'échapper", commente Christian.





La jeune femme est sortie des urgences

Une plainte a été déposée à la police en début d'après-midi, alors que la jeune femme sortait des urgences de l'hôpital où elle a passé plusieurs heures. La police prend cette affaire très au sérieux. La zone pourrait être placée sous une surveillance particulière. "L'objectif, c'est de mettre la main sur cet homme", commente notre journaliste en direct des lieux de l'agression.